Het Imagine Film Festival is gisteren begonnen en de Cine Short van vandaag sluit bij het festival aan. In Save Ralph van Spencer Susser vertolkt Taika Waititi een proefkonijn genaamd Ralph. Ralph beschrijft de verwondingen en verminking waaronder hij gebukt gaat op laconieke wijze: het is nou eenmaal zijn werk om ervoor te zorgen dat mensen veilig cosmetica kunnen gebruiken. De boodschap van de film is minder vergevingsgezind: de Humane Society International wil met de film een campagne lanceren om dierproeven wereldwijd een halt toe te roepen. Save Ralph ging deze week in première en zal hopelijk een discussie aanzwengelen die gevoerd moet worden. Net zoals veel van de films op Imagine is Save Ralph een film die je prikkelt, laat lachen, laat huiveren en laat nadenken. Wij wensen de film en het festival beiden veel succes!