Over iets meer dan een maand wordt Joe Biden ingezworen als de nieuwe president van de Verenigde Staten en moet Donald Trump zijn biezen pakken. Helaas is de kans dat Donnie rustig met pensioen gaat vooralsnog nihil, dus we kunnen ons beter berusten in het feit dat zijn smoel nog geregeld op zal duiken in ons blikveld. Sassy Justice is daar een vermakelijk voorbeeld van: de short/pilot is een project van South Park makers Trey Parker en Matt Stone en de Britse acteur Peter Serafinowicz. Serafinowicz sprak in 2016 voor de grap filmpjes van Trump in met dezelfde woorden, maar met een ‘sassy’ draai aan zijn stem. Dankzij de pandemie kwam de door Parker en Stone net opgerichte Deep Voodoo studio stil te liggen toen een filmproject niet van de grond kwam en zo ontstond de perfecte voedingsbodem voor Sassy Justice. Serafinowicz speelt de lokale razende reporter Fred Sassy, dankzij deepfake technologie getooid met het gezicht van Donald Trump. Met behulp van dezelfde technologie komen Al Gore, Michael Caine, Jared Kushner en Ivanka Trump langs. Sassy Justice laat zien hoe vergevorderd deepfake technologie is geworden en hoe het in de handen van Parker, Stone en Serafinowicz een vermakelijke vorm kan krijgen.