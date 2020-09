Een glimp van de nieuwe versie van Dune door Denis Villeneuve was recentelijk te zien in de eerste trailer en die was zeker indrukwekkend. De short van vandaag doet ons echter afvragen of Villeneuve naast een visionair regisseur ook een soort duistere profeet is: beelden van hedendaags San Francisco, door de apocalyptische bosbranden aan de Amerikaanse westkust gehuld in een oranje rokerige gloed, ondersteund door de muziek uit Blade Runner 2049. Probeerde Villeneuve ons te waarschuwen met zijn film uit 2017? Contact met buitenaardse wezens lijkt ook steeds dichterbij te komen en heeft iemand Jake Gyllenhaal ooit in dezelfde kamer gezien als een gigantische spin? Weten jullie waar je een cursus landwormrijden kan nemen misschien? Just to be on the safe side?