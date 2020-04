Het vierde seizoen van Rick and Morty is om duistere redenen in twee delen gekliefd: de eerste vijf afleveringen werden november en december uitgezonden, de overige vijf afleveringen zijn later dit jaar te zien. Deze week werd niet alleen bekend dat vanaf 3 mei de tweede helft van het vierde seizoen uitgezonden zal worden door Adult Swim, maar werden we ook blij verrast met een short gemaakt door het Japanse studio Deen, bekend van onder andere Patlabor en Neo Yokio. In deze short is Rick een dodelijk efficiënte samurai die Shogun Morty heeft gekidnapt en door ninja’s wordt belaagd. De short is hevig geïnspireerd op de manga en anime Lone Wolf and Cub en de films van Akira Kurosawa. Er valt dus genoeg klieven te genieten en de bijbehorende scharlaken fonteinen zijn ook van de partij.

Gelukkig dus weer iets om naar uit te kijken in deze barre tijden. Nog een maandje wachten dus voor de volgende portie Rick and Morty en zoals de onderstaande trailer toont betekent dat ook de terugkeer van enkele bekende gezichten, zoals Summers voormalige BFF/intergalactische infiltrant Tammy Guetermann en Morty’s cybernetisch opgekalefaterde hond Snuffles/Snowball. En omdat Adult Swim minstens zestig afleveringen heeft besteld, kunnen Dan Harmon en Justin Roiland hun meest megalomane langetermijnplannen laten uitkomen.