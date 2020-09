Vandaag is op 82-jarige leeftijd de Engelse actrice Diana Rigg overleden. Ze speelde recentelijk in Game of Thrones Olenna Tyrell, de gehaaide matriarch van huize Tyrell wiens tong net zo vlijmscherp is als haar met vileine plannen gevulde geest. In 1965 werd ze bij een groot publiek bekend als Emma Peel, de nieuwe partner in crime voor geheim agent John Steed in The Avengers. Rigg was niet gecharmeerd van haar nieuw verworven status als sekssymbool en voelde zich niet echt gewaardeerd door de productiemaatschappij, die haar beduidend minder betaalde dan haar tegenspeler Patrick Macnee. De twee seizoenen waarin Steed en Peel spelen, werden echter iconisch en waren de inspiratiebron voor de infameuze geflopte reboot met Ralph Fiennes en Uma Thurman, al werd daarin vooral duidelijk dat een succesformule niet gemakkelijk te herhalen valt. Om het leven en de carrière van deze vrijgevochten geest te vieren, kijken we in de short naar de credits van The Avengers.