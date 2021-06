Het langverwachte vijfde seizoen van de animatieserie Rick and Morty ging op 20 juni in première op Adult Swim en Netflix. De serie heeft een lange traditie hoog te houden als het gaat om bizarre promotiefilms en commercials, maar voor deze gelegenheid werd wel een heel interessante filmmaker aangetrokken. De Australische animator Paul Robertson is een pixel art kunstenaar die het internet veroverde met Pirate Baby’s Cabana Battle Street Fight 2006 en Kings of Power 4 Billion%. Zijn werk is ook te zien in Scott Pilgrim vs. the World en de bijbehorende game Scott Pilgrim vs. the World: The Game en eh… Pixels (kuch). In Rick and Morty in the Eternal Nightmare Machine belanden Rick en Morty in een gecorrumpeerde simulatie waarin ze het moeten opnemen tegen een stroom vijanden uit vorige seizoenen in een 8-bit game-omgeving. Dat betekent zeventien minuten aan bizarre mutaties, gepixelleerd geweld en epische chiptunes.