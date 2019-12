Cine Short: Remnants of the Order

Op 1 december werd de Nederlandse Star Wars Fan Film Remnants of the Order online gezet, een mooie reden om de film te selecteren voor de Cine Short van vandaag. Regisseur Kees van Hattum werd geïnspireerd om zelf films te gaan maken toen hij zag hoe in de originele trilogie met behulp van praktische effecten en miniaturen de epische ruimtegevechten werden gefilmd. Hij verzamelde een groep enthousiastelingen om een korte film te maken, maar naarmate de groep groter werd, groeide ook de ambitie van het project. Met behulp van een crowdfundingsactie via Cinecrowd en de betrokkenheid van partijen als Rob’s Propshop en Kitchen for Fashion voor alien maskers en toepasselijke kostuums weet de short op indrukwekkende wijze het Star Wars universum op te roepen. Er zijn plannen voor vervolgfilms, wellicht zelfs een trilogie. Laten we hopen dat The Force ons welgezind blijft! En eeuwige dank gaat tevens uit naar onze vakbroeders en -zusters van Schokkend Nieuws voor het onder de aandacht brengen van dit pareltje.