Cine Short: Red

Na twee feestdagen zou het zomaar kunnen zijn dat je nokkievol comateus op de bank ligt, met een half oog Netflix kijkend terwijl je twee dagen aan gourmetvlees, kalkoen, bladerdeeg, aardappelgratin en truffelmayonaise probeert te verteren. Om je uit je foodcoma te halen en te motiveren om in het nieuwe jaar weer als een jonge Griekse god of godin de wereld te gaan veroveren, presenteren we vandaag als Cine Short de korte animatiefilm Red. In Red maken we kennis met Rudolph The Red-Nosed Reindeer die aan lager wal is geraakt. Het rendier besluit om zijn vergane glorie weer terug te veroveren in een ambachtelijke training montage, begeleid door een knetterende soundtrack in ware eighties stijl. Moge het goede voorbeeld je aanzetten om ook in het nieuwe jaar er vol voor te gaan. Of niet, dat is ook prima, dan drinken we daar nog een versnapering op en gaan we The Witcher bingen.