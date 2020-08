Vandaag wordt de hittegolf eindelijk onderbroken door een plensbui met daarbij horende verkoeling. Het is natuurlijk nog helemaal niet zo lang verschrikkelijk warm, maar het voelt aan als een eeuwigheid. Voor de short van deze week reizen we af naar Australië, het land waar de post-apocalyptische film een vast onderdeel uitmaakt van het filmlandschap. In Rain van de jonge filmmaker Henry Boffin moeten een oude man en een doofstomme jongen zien te overleven in een wereld waar al 50 jaar geen regen is gevallen. Dank Xenu voor het komende onweer dus!