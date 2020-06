When it rains, it pours! Drie weken geleden selecteerden we de bizarre korte animatiefilm FIRE (POZAR) van David Lynch voor de Cine Short, die toen net online verschenen was. Het ziet er naar uit dat Lynch de smaak te pakken heeft gekregen: eergisteren kwam het eerste deel van Rabbits online, een serie vervreemdende korte films die Lynch in 2002 maakte en die tot eergisteren niet officieel online te zien waren. De films draaien om drie antropomorfische konijnen die in een vierkante kamer samen komen. Wat er precies aan de hand is, is afhankelijk van je eigen interpretatie. Is het ondraaglijke existentiële horror? Is het een bizarre parodie op Amerikaanse sitcoms? Is het een deconstructie van modern toneel? Of is het een sleutelwerk waarmee je het oeuvre van Lynch kan ontsluiten? All of the above? Wat het ook is, een portie Lynchiaanse gekte in deze roerige tijden is zowat een oase van rust en kalmte.