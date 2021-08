Ik zat in Rotterdam aan een tafeltje rustig door het festivalprogramma van het IFFR te bladeren, toen een boze man met een rood aangelopen hoofd zonder waarschuwing de tengere Japanner die aan dezelfde tafel zat uit begon te kafferen: “Did you make that piece of shit film? You are sick! You should be locked up and they should throw away the key! Do you hear me! You need help!”. De boze man vertrok en ik probeerde de gemoederen enigszins te bedaren. “Hey, are you okay? I’m sorry about that, that guy was really rude, it was totally uncalled for. I’m sure your film is great, what’s the title?” waarop de Japanse regisseur, nog ietwat aangeslagen antwoorde: “Suicide Club.” De films van Sion Sono roepen gemengde gevoelens op en zijn eerste Engelstalige film genaamd Prisoners of the Ghostland gaat hoogstwaarschijnlijk geen uitzondering op de regel zijn. Hoofdrolspeler Nicholas Cage noemt het in ieder geval al: “the wildest movie I’ve ever made… and that’s saying something.” De film zal in september in de bioscoop te zien zijn en verschijnt als het goed is ook op een streamingdienst. De trailer is in ieder geval al veelbelovend…