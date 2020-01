Cine Short: Passengers: Solaris

Riley Harmon is een Amerikaanse multi-disciplinaire kunstenaar die al een half decennium woont en werkt in Amsterdam. Zijn kunst bestaat uit performances, films, installaties, objecten en ervaringen, veelal in combinatie met elkaar en in samenwerkingsverbanden met andere kunstenaars.

In Filmtheater Kriterion draait vanavond in het kader van Blue Monday zijn korte film a Method for Blue Logic (2014) in een programma met de titel Experimental Blue Shorts met films van onder andere Stan Brakhage en Nicolas Provost. Voor zijn serie Passengers monteerde Harmon zichzelf in filmscènes die plaatsvinden in auto’s. In de Cine Short van vandaag is Solaris aan de beurt, mocht het resultaat bevallen dan is je avondbesteding ook duidelijk. Meer informatie over het event vind je hier.