Tijdens het Kaboom Animation Festival draait de fascinerende stop-motionfilm Oh Willy… van Emma De Swaef en Marc James Roels in het blok Two Decades of Dutch Animation. Het eerste dat opvalt aan Oh Willy… is het medium: door de gedetailleerde sets bewegen pluizige personages gemaakt van wol en vilt, waardoor de film vanaf de eerste scène een uniek karakter heeft. De materiaalkeuze versterkt de kwetsbaarheid van de personages en verzacht het veelvuldige naakt, waardoor het een onschuldige, niet geseksualiseerde lading heeft. Hoofdpersonage Willy dook voor het eerst op in 2008 in de short Zachte Planten en in 2018 maakten De Swaef en Roels Ce magnifique gâteau! bevolkt door de aaibare spirituele voorouders van Willy. Kijk deze Cine Short en sluit Willy in je hart.