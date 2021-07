In 2007 vierde het Filmfestival van Cannes haar zestigste verjaardag met een anthologiefilm genaamd To Each His Own Cinema waarin 36 gevierde regisseurs in 34 korte films van elk drie minuten hun visie op cinema mochten delen. In de lijst van deelnemende regisseurs vinden we onder andere Takeshi Kitano, Jane Campion, Gus van Sant, David Cronenberg en Zhang Yimou en Lars von Trier, die toen nog zonder controverse een welkome gast was op het festival. Nu we na een lange periode van thuisbioscoopbezoek weer welkom zijn in filmtheaters, is het ook weer wennen aan andere bezoekers in de zaal. In Occupations krijgt von Trier te maken met een vervelende buurman die zijn filmgenot danig verstoord. De boodschap achter de film is hopelijk duidelijk: gedraag je niet als de vervelende buurman, maar ook niet als Lars von Trier. Blijf van Björk af, vergelijk jezelf niet met Hitler en blijf kalm in de bioscoop.