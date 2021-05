Terwijl de wereld langzaam probeert bij te komen van 2020, lijkt 2021 ons in ieder geval een beetje ademruimte te bieden. Met de nadruk op ‘lijkt’: terwijl de Nederlandse kranten nog steeds in de ban zijn van de formatieperikelen, werd in de VS bijna tussen neus en lippen door bekendgemaakt dat de Amerikaanse regering het bestaan van UFO’s toegeeft en er over een maand een rapport zal verschijnen waarin de beschikbare informatie op een rijtje zal worden gezet. Zijn we dan toch niet alleen in het universum? Of blijken Rusland en China belachelijk geavanceerde drones te bezitten? Heeft Elon Musk stiekem lopen klussen? Of worden we bezocht door ramptoeristen uit de toekomst? Geen flauw idee, maar dit nieuwsitem van 60 Minutes zou nog weleens iconische nieuwswaarde kunnen hebben…