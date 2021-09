Het kunstenaarsduo Martin Draax en Laura A. Dima zijn beiden multidisciplinaire kunstenaars die samen een project op Instagram hebben opgezet genaamd The Identity Machinery. Je kan de diverse personages die door Dima worden vertolkt volgen in een Instagram Soap Opera en gezamenlijk vormen ze een band in de videoclip Multiple Reality Disorder, met muziek gecomponeerd en geregisseerd door Draax. Voor iedereen die snakt naar live optredens en bandjes is deze videoclip een voorproefje voor de nabije toekomst (knock on wood).