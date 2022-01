Nu het volgende jaar in de coulissen staat te popelen, is het traditioneel gezien tijd om eindejaarslijsten op te stellen en de balans op te maken van het afgelopen jaar. Helaas is dat voor het afgelopen jaar lastiger dan normaal, aangezien de bioscopen een groot deel van de tijd op slot zaten. Gelukkig sprongen diverse streaming diensten in het ontstane gat, maar dat heeft onvermijdelijk tot gevolg dat ons kijkgedrag meer dan ooit is versplinterd. Of je nou zin hebt in een verse portie FOMO, je favoriete titels af wil turven of ontzettend geniet van gelikte montage, gelukkig heeft YouTube-kanaal Pteryx Videos een overzicht in elkaar gedraaid van het afgelopen jaar in film en series in de vorm van de onderstaande Multifandom Mashup 2021. Bij deze een prettige jaarwisseling gewenst en al vast een gelukkig nieuw jaar!