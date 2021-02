In de eerste helft van de jaren negentig was Vin Diesel een onbekende acteur die moeite had om aangenomen te worden omdat hij niet binnen de standaard hokjes viel bij audities. Toen hij na een onsuccesvolle periode in Los Angeles terugkeerde naar New York, schreef hij op een avond een script voor een korte film en nam deze in drie dagen op. Dankzij Multi-Facial werd Diesel ontdekt door Steven Spielberg die speciaal voor hem een rol schreef in Saving Private Ryan. Mocht je in de eerste scène van de film je afvragen in welke afgeragde Jersey Shore spin-off terecht bent gekomen, dan moet je even door de zure appel heen bijten totdat de auditie afgelopen is.