Cine Short: Movie Trailer Mashup of the Decade

Voor iedereen die een paar dagen onder een steen heeft geleefd, net ontwaakt uit een verkwikkend winterslaapje of bij moet komen van een legendarische bender die het korte-termijngeheugen Memento-stijl heeft weggevaagd: het is inmiddels 2020, een nieuw decennium is aangebroken en dat betekent dat we nog een tijdje mogen terugblikken op de afgelopen 10 jaar en specifiek, op de films die in die periode uit zijn gekomen. YouTuber Sleepy Skunk verzamelde materiaal uit trailers van films van de afgelopen 10 jaar en monteerde een puike mashup. De beelden worden gelukkig vergezeld door de titel van de film en het jaar waarin deze uitkwam, waardoor de video ook dienst doet als een geheugensteuntje voor de films die je altijd nog moet gaan kijken. Van Cloud Atlas tot Mad Max: Fury Road en van Pacific Rim tot Zootopia, geniet nog even van 10 jaar topfilms voordat we halsoverkop het nieuwe jaar induiken.