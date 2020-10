Het oeuvre van filmmaker Kenneth Anger is niet wereldberoemd, maar de invloed die hij uitoefende op filmmakers als David Lynch, Martin Scorsese en John Waters en in Europa Gaspar Noé en Nicolas Winding Refn is immens. Lucifer Rising is een thematisch vervolg op Scorpio Rising, een film die vooral ging over de dood, waar deze film als draait om wedergeboorte. Anger is een pionier op het gebied van queer cinema en het gebruik van popmuziek in film en wist zijn liefde voor occultisme en esoterische zaken te verweven in zijn films. Er valt veel over Lucifer Rising te vertellen, maar het meest sappige element is dat de soundtrack in de gevangenis gemaakt is door Bobby Beausoleil, lid van de Manson Family die nog steeds gevangen zit voor de moord op Gary Hinman, een afvallige aanhanger van Manson.