Het Imagine Film Festival nadert het eindpunt, maar er valt nog veel te genieten voordat het zo ver is. Het toonaangevende festival voor fantastische film legde in deze editie futuristische fenomenen zoals virtual reality en kunstmatige intelligentie onder de loep, waardoor je als bezoeker gemakkelijk uit het oog zou verliezen dat de fantastische film al ruim een eeuw aan geschiedenis met zich meedraagt. De grondlegger van de fantastische film en Godfather van special effects was de Franse filmmaker Georges Méliès die tussen het eind van de 19e eeuw tot de vooravond van de Eerste Wereldoorlog ongekend pionierswerk verrichte in zijn films. Het is dan ook niet zo gek dat de Europese awards voor beste fantastische short en beste fantastische feature film vernoemd zijn naar dit genie. De Cine Short vandaag is een ondergewaardeerde Méliès genaamd Le Royaume des Fées.