De oplettende volger van Cine heeft de onweerstaanbare internetweirdo Brian David Gilbert eerder langs zien komen in deze rubriek met een absurde verhandeling over het eten van Pokémon en alhoewel we ons best doen om niet in herhaling te vallen, konden we dit staaltje serendipiteit niet aan ons voorbij laten gaan. Nu de kranten vol staan met de aankondiging dat de Zweedse supergroep ABBA voor een allerlaatste keer samen zal optreden en het bijna Halloween is, verraste Brian David Gilbert (BDG voor intimi) het internet met een mini concept-album van ABBA-hits, gezongen door Halloweenmonsters. Het absolute hoogtepunt van de verzameling is zijn cover van Lay All Your Love On Me, die tevens vergezeld wordt door de meest gelikte videoclip. BDG mixt met een bewonderenswaardig enthousiasme horrorclichés met verdienstelijke muziek en een forse dosis camp, om op het einde de kijker weg te blazen met een verrukkelijk Gregoriaans aandoend koorgezang dat je gehoord moet hebben om te geloven.