Dankzij titels als The Witch, Hereditary en Midsommar heeft A24 inmiddels een rotsvaste reputatie opgebouwd als hoogstaande hofleverancier van high-brow horror. Daarom brengen we graag de trailer van Lamb onder jullie aandacht, een film van de IJslandse regisseur Valdimar Jóhannsson, die hiervoor vooral werkte als special effects specialist voor blockbusters als Star Wars: Rogue One en Fast & Furious 8. Volgens de filmpers in Cannes is de film het best als je er zo onvoorbereid mogelijk instapt, maar de trailer geeft behalve een sfeerimpressie weinig weg. Al voorspellen we dat het lam in navolging van Florence Pugh binnenkort doorbreekt in een Marvel-film.