Op 1 januari 2022 kwam niet alleen Winnie de Pooh in het publieke domein, dit geldt tevens voor animatiefilms uit het jaar 1926. Het grootste deel van die shorts werd vertoond met begeleiding van live muziek omdat de geluidsfilm nog niet standaard was, de shorts die nu online staan zijn meestal voorzien van een later toegevoegde soundtrack en geluidseffecten. Uit de Out of the Inkwell shorts van Max Fleischer hebben we als Cine Short van vandaag KoKo the Convict geselecteerd. De beeldkwaliteit is misschien niet geheel naar moderne standaard, maar voor een 96-jarige short is het verbazingwekkend vermakelijk.