Animatieregisseur Craig McCracken is verantwoordelijk voor de creatie van The Powerpuff Girls, een iconische animatieserie over drie piepjonge superheldinnen die de stad Townsville beschermen tegen een bonte verzameling booswichten. The Powerpuff Girls stak in een unieke stijl de draak met conventies van superhelden en Japanse kaiju-films met een flinke dosis popculturele verwijzingen en grappen gericht op een ouder publiek. McCracken’s nieuwe Netflixserie Kid Cosmic duikt opnieuw in de superheldenverkleedkist, maar het resultaat is minder gestileerd en het tempo ligt wat lager, waardoor het verhaal meer tijd krijgt om op gang te komen. In Kid Cosmic maken we kennis met een ongewoon team gelegenheidshelden als titelheld Kid een vijftal mysterieuze stenen ontdekt die de drager superkrachten geven. Hij verzamelt vier medestanders en ontdekt dat de stenen buitengewoon gewild zijn door zowel buitenaardse indringers alsmede een sinistere veiligheidsdienst. In de Cine Short van vandaag krijgt elke afzonderlijke Local Hero een momentje in de spotlights.