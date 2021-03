Zack Snyder’s Justice League kwam afgelopen week uit en leverde een vier uur durende testosteronbom die in slow motion langzaam ontploft. Er is een heleboel op de film aan te merken, waaronder het vrijwel compleet humorloze karakter, maar Snyder heeft de lang onmogelijk geachte Snyder-cut toch weten te realiseren. Stephen Colbert, de host van The Late Show with Stephen Colbert stapt in deze sketch in de schoenen van Jesse Eisenbergs Lex Luthor en maakt de huurmoordenaar Deathstroke belachelijk, onder andere door te hameren op het feit dat hij de aartsvijand is van de onervaren Teen Titans.