De Canadese kok Matty Matheson is de complete tegenhanger van de meeste koks op YouTube: zijn corpulente lijf zit onder de tatoeages, zijn gebleekte mat steekt steevast onder een pet of hoed uit en in plaats van een zoetgevooisde bariton op te zetten, krijst en schreeuwt hij veelvuldig in de camera. Hoe je het ook wendt of keert, Matheson is echt an acquired taste. Waarom blijf je in vredesnaam kijken? Omdat in zijn webserie Just a Dash de gruizige achterkant van het maken van YouTube-video’s belicht wordt en dat levert vermakelijke taferelen op. Matheson beschuldigt zijn assistent van een poging tot doodslag met worstvel, mokt en tiert als een verwende peuter en vloekt als een zeeman die droog staat. In hoeverre hij acteert en in hoeverre hij echt een bloedirritante hork is om mee te werken is niet geheel duidelijk, maar als hij de kijker dreigend waarschuwt om geen grappen te maken over zijn snor in de comments, voelt het als een frisse wervelwind tussen alle standaard ‘click here to subscribe and we love you’-blahblah. En mits je de hoeveelheid olijfolie halveert die hij gebruikt in zijn pizzarecept, levert het ook nog een prima stel pizza’s op.