Niet schrikken, lieve lezers! De short van deze week heeft voor een short ogenschijnlijk een nogal angstaanjagende lengte van bijna 12 uur, maar niets is wat het lijkt! Technisch gezien is het namelijk een filmpje van een uur dat twaalf keer geloopt wordt, De Amerikaanse komiek Tim Heidecker maakte samen met twee van zijn kompanen een spoof op de podcaster Joe Rogan, die onlangs met de wereld deelde dat hij met een cocktail van huis- tuin- en keukenmiddeltjes (waaronder het letterlijke paardenmiddel ivermectin) zijn Covid-besmetting had bestreden en regelmatig een platform biedt voor complotdenkers en extreemrechtse flapdoedels. Heidecker en zijn matties Jeremy Levick en Rajat Suresh weten een uur te vullen met absoluut onnozele discussies over krabzout, cancel culture en de komende wereldheerschappij van The Rock. Het gaat nergens over, maar het levert bij vlagen absurdistische pareltjes op.