In 1992 schreef de Amerikaanse activistische kunstenares Zoe Leonard naar aanleiding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen het gedicht I want a president waarin ze een verzameling aan ervaringen en identiteiten benoemt die het grote merendeel van de presidentskandidaten mist. In 2016 kwam het gedicht wederom in de spotlights te staan dankzij een korte film waarin de transgender rapper/dichter/activist Mykki Blanco het gedicht voorleest. Vier jaar later is het nog relevanter dan ooit en daarom is het de perfecte short voor vandaag.