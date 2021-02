De acteur Jim Carrey staat vooral bekend om zijn manische typetjes in komedies zoals Ace Ventura: Pet Detective en Dumb and Dumber waarmee hij met een rubberen mimiek en een hoge grapdichtheid furore maakte in de jaren negentig, om daarna met serieuze rollen in The Truman Show en Eternal Sunshine of the Spotless Mind te bewijzen dat hij als acteur ook meer in huis heeft. In Jim Carrey: I Needed Color van David Bushell laat Carrey zich van een andere kant zien door zijn beeldende kunst, voornamelijk zijn schilderwerk. Het cliché van een acteur die zichzelf te serieus neet is bij een film als deze altijd op de achtergrond aanwezig, maar Carrey’s werk is van een te hoog niveau om hem in die hoek te parkeren. Voor als je zelf wat kleur kan gebruiken, of inspiratie zoekt om met een nieuwe hobby te beginnen.