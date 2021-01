In de YouTube-serie Hot Ones interviewt host Sean Evans zijn gasten terwijl ze kippenvleugeltjes eten. De twist is dat elke vleugel gekruid is met steeds hetere saus, zodat de gast in kwestie steeds meer moeite moet doen om normaal uit zijn of haar woorden te komen. Dat levert sowieso interessante gesprekken op, maar in het geval van de immer onvoorspelbare Aubrey Plaza wordt het extra bizar. De actrice die u allen kent uit films als Scott Pilgrim Vs The World en Ingrid Goes West en series als Parks and Recreaction en Legion probeert onder andere het vuur te blussen door melk te snuiven. Bon appétit!