Cine Short: Home

Het International Film Festival Rotterdam is in volle gang en Cine doet natuurlijk verslag van het grootste en meest prestigieuze filmfestival van Nederland. Onze eigen filmtijgers Elise van Dam en George Vermij hebben al drie diepgravende festivalverslagen afgeleverd en vandaag is Eline Soumeru in Rotterdam avonturen aan het beleven, wat in geuren en kleuren beschreven zal worden in Het Weekend van Cine. Vanuit het thuisfront dragen we bij deze ook bij aan de festivalsfeer door een toepasselijke short te selecteren: Home van de Tsjetsjeense filmmaker Ruslan Magomadov draaide in 2013 op het Rotterdamse festival in het IFFR Spectrum Shorts programma. In Home volgen we een man in de door oorlog geteisterde stad Grozny, gebaseerd op de eigen ervaringen van Magomadov tijdens de eerste oorlog in Tsjetsjenië. Zowel de stad als hun eigen huis werden met de grond gelijk gemaakt, maar Magomadov en zijn familie wisten gelukkig de oorlog heelhuids door te komen. Met dit gegeven in je achterhoofd is Home hopelijk niet al te zware kost.