Nu elke zichzelf respecterende filmliefhebber aangewezen is op de thuisbioscoop, springen gelukkig de initiatieven om online film te kijken als verse krokussen uit de lentegrond. Nu ook je Cineville-pas voorlopig niet bruikbaar is in de bioscoop, hebben onze kompanen een fijn alternatief op poten gezet: Vitamine Cineville. De komende tijd kun je als Cineville-lid gratis een selectie aan recente arthousefilms en klassiekers bekijken via dit nieuwe platform. Daarnaast ondersteunt Cineville de deelnemende theaters door hen de resterende abonnementsgelden van maart te schenken. En tevens wordt het lidmaatschapsbedrag van april aan alle leden kwijtgescholden, tenzij je aangeeft dat je het geld graag ten goede laat komen aan de theaters. Allemaal zeer lovenswaardige ideeën om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk weer een prachtige filmzomer kunnen beleven. In de tussentijd kunnen we alvast wegdromen bij dat idee met behulp van één van de drie shorts die in opdracht van Cineville werd gemaakt onder de noemer Scenes in Cineville ter ere van haar 10-jarige bestaan. In de short Hitte van Thessa Meijer stijgt de hitte naar het hoofd van een verlegen bezoekster van een ijssalon onder de zwoele blik van de ijscoman, met een bitterzoet einde tot gevolg.