Cine Short: Here It Goes Again

Een nieuw jaar betekent voor veel mensen goede voornemens, waaronder eventueel een fanatieke devotie aan de sportschool om zo esthetisch mogelijk verantwoorde selfies te kunnen maken en op allerlei apparaten te gaan zweten. Dat je met sportschooltoestellen ook andere olijke avonturen kan beleven, bewees de alt-rock band OK Go met hun low-budget videoclip voor het nummer Here It Goes Again uit 2006. In de clip voeren de vier bandleden in een enkele take een choreografie uit met behulp van acht loopbanden die in verschillende richtingen draaien. De clip werd een online hit die meer dan 50 miljoen keer op YouTube werd gekeken en een repost tikte 47 miljoen views aan. Wat je goede voornemens ook mogen zijn, deze aanstekelijke clip met bijbehorend nummer doet het altijd goed in je playlist.