Vorig jaar werd rond deze datum de laatste aflevering van de podcast Harmontown opgenomen, de podcast vernoemd naar Dan Harmon, de bedenker van de serie Community en een van de scheppende krachten achter de animatieserie Rick & Morty. Oorspronkelijk opgericht nadat Hermon in 2012 was ontslagen van zijn functie als showrunner van Community, het originele uitgangspunt van de podcast was een fictieve maankolonie met Harmon als burgermeester en de bevriende komiek Jeff Davis als wethouder. Harmontown werd niet alleen een uitlaatklep voor Harmon, maar werd ook een podium voor Role Playing Game sessies toen een lid uit het publiek zich spontaan aandiende om de sessies te leiden. Onder leiding van Gamemaster Spencer Crittenden speelden Harmon, Ward en wisselende gasten Dungeons & Dragons en Shadowrun. Deze sessies kregen uiteindelijk een spin-off in de deels geanimeerde serie Harmonquest. Verder bestond Harmontown uit bezopen rap-sessies, interactie met het publiek en geïmproviseerde komedie: altijd chaotisch, soms flauw, vol verwijzingen en soms viel alles op zijn plek, zoals in deze sketch over de ED-209 uit Robocop.