Filmmaker Quentin Dupieux heeft een nieuwe film gemaakt die te zien is op het IFFR dit jaar. We hebben Mandibles in een speciale online preview mogen zien en het is een zeer vermakelijke comedy waarin twee niet bijster snuggere vrienden absurde avonturen beleven als ze een gigantische vlieg in de kofferbak van een gestolen auto aantreffen en besluiten dat ze het beest willen africhten om er rijk van te worden. De vlieg in kwestie is een ambachtelijk gemaakte pop: bekend terrein voor Dupieux, aangezien hij mede doorbrak met de muzikaal georiënteerde muppet Flat Eric. Bij deze was de keuze voor de short snel gemaakt: de videoclip van het nummer Hand In The Fire, een samenwerkingsverband van Dupieux in zijn muzikale alter ego Mr. Oizo en Charli XCX.