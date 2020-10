Helaas zit het er niet in: zowel fijne verkleedfeestjes alsmede van deur tot deur gaan met een uitgeholde suikerbiet of pompoen om een lading snoep te scoren, het is dit jaar geen optie. En niet alleen de feestbeesten en de zoetekauwen zijn het slachtoffer, ook een periodiek optredende slasher als Michael Myers ziet in de Cine Short van Andrew Kasch van vandaag zijn feestdag door zijn neus geboord worden. En aangezien iedereen binnen zit, valt er niemand te steken. Nou ja, niemand? Credit where credit is due voor onze vrienden van de Zone 5300, het beste blad voor strips, cult en cultuur van Nederlandse bodem, die ons als eerste wisten te verblijden met deze fraaie short. Wij van Cine wensen jullie allen toch nog een zeer fijne All Hallow’s Eve!