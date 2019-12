Cine Short: GON, The Little Fox

De Japanse schrijver Niimi Nankichi schreef op zijn zeventiende het sprookje Gon, the Little Fox, gebaseerd op een fabel die hij had gehoord. Net zoals de hoofdpersonages in het verhaal had Nankichi op jonge leeftijd zijn moeder verloren en was hij mede daardoor diep geraakt en geïnspireerd om er een eigen draai aan te geven. De jonge schrijver, die ook wel de Hans Christian Andersen van Japan wordt genoemd, stierf op 29-jarige leeftijd aan de gevolgen van tuberculose en liet een bescheiden, maar invloedrijk oeuvre achter. De Japanse animatiestudio TECARAT en regisseur Takeshi Yashiro bewerkten Gon, the Little Fox tot een virtuoze stop-motion short. De film staat op de shortlist van de Oscarnominaties voor beste geanimeerde short, binnenkort wordt bekend of het ook een van de tien genomineerde films zal worden.