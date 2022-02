In 2013 maakte de Franse animatiestudio Fortiche Productions een geanimeerde videoclip voor gamesstudio Riot rond het personage Jinx uit hun game League of Legends. Riot was zo blij met de short dat Fortiche Productions een geanimeerde serie mocht maken, met als resultaat de succesvolle serie Arcane. In de clip en in het spel is Jinx een vrolijke, ietwat psychotische wervelwind van explosieven en graffiti, in Arcane zie je hoe de persoonlijkheid van Jinx voortkomt uit verlies en trauma, waardoor je met heel andere ogen naar de clip kijkt.