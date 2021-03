De Cine Short van vandaag laat zien dat je in twee dagen tijd een best interessante, geinige short kan maken. Het creatieve collectief No Time For Dostoevsky schetst in Geen tijd voor yoga een treffend beeld van de huidige, zowel opgesloten als haastige samenleving. De titel van de film is eigenlijk de vraag die we ons allemaal stellen: wie heeft er nog tijd voor yoga?

Daarnaast helpt het dat Aneta Ozorek, Tünde Vollenbroek en Dario van Vree allemaal schatten van mensen zijn en essentiële werkers bij het Kaboom Animation Festival, dus is het zeer prettig om hun creatieve prestaties ook in het zonnetje te mogen zetten.