Wij van Cine missen feestjes. We missen de gezelligheid van samen ouwehoeren, proosten op elkanders gezondheid, knabbelend op een handje borrelnootjes en genieten van aangenaam gezelschap tot je in de vroege ochtend voldaan naar huis waggelt. Helaas is dat wederom niet een heel slim idee en is het verstandig om daar nog een tijdje mee te wachten, totdat de omstandigheden gunstiger zijn en de ergste gevolgen van een feestje beperkt kunnen blijven tot een lichte kater en een sterke behoefte aan gefrituurd voedsel. Dat betekent echter niet dat we alle feestelijkheden compleet uit ons leven moeten bannen: we kunnen nog steeds intens genieten van geweldige, levensechte animatie waarin een aantal kikkers en padden een feestje bouwt in een verlaten villa in de Oscar-genomineerde short Garden Party.