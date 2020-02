Cine Short: Free Churro Project

Het zesde en laatste seizoen van de animatieserie BoJack Horseman verscheen recentelijk op Netflix en daarmee is de meest ambitieuze, genuanceerde, hilarische en diep tragische serie (voorlopig) ten einde gekomen. BoJack Horseman draait om een uitgerangeerde sitcom-acteur die langzaam maar zeker carrière maakt terwijl zijn leven in het teken staat van verslaving, familietrauma en verneukeratieve relaties. De serie speelt zich af in een Hollywoo(d) bevolkt door celebrities en allerlei antropomorfische figuren: BoJack is een paard, zijn buurman Mr. Peanutbutter een enthousiaste Labrador en zijn ex-vriendin/agent Princess Carolyn is een Perzische kat. De surrealistische wereld leidt echter niet af van de manier waarop BoJack Horseman serieuze onderwerpen behandelt, zoals drugsgebruik, racisme, seksisme, depressie en #MeToo. In de aflevering Free Churro in seizoen 5 neemt BoJack afscheid van zijn overleden moeder tijdens haar uitvaart met een fantastisch geschreven en door Will Arnett briljant geacteerde monoloog. De populariteit van die aflevering leidde tot het Free Churro Project, een re-enactment van de aflevering door tweehonderd verschillende fans uit veertig landen over de hele wereld verspreid en tevens de Cine Short van deze week.