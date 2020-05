Het selectieproces voor de Cine Short is niet zo eenvoudig als je zou denken: we plukken niet een willekeurige short van het web, daar gaat juist nog best wat tijd inzitten. We letten erop dat we live-action, animatie, documentaire en abstracte films allemaal aan bod laten komen. We doen ons best om films te selecteren uit zowel Europa, wereldcinema en wat Hollywood te bieden heeft. En we proberen om zo afwisselend mogelijk te programmeren. Behalve als David Lynch een film online zet, daarvoor moet alles wijken! FIRE (POZAR) stamt uit 2015, maar is pas sinds gisteren online te zien, via Lynch’ YouTube-kanaal, waar hij sinds vorige week ook elke dag een weerbericht op plaatst. FIRE (POZAR) is geschreven, getekend en geregisseerd door David Lynch, geanimeerd door Noriko Miyakawa en met muziek van Marek Zebrowski. Veel plezier met deze typisch Lynchiaanse mindfuck.