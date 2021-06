De afgelopen week mocht de E3 (de Electronic Entertainment Expo) als virtuele editie wederom plaatsvinden in Los Angeles, nadat in 2020 de conventie door de pandemie moest worden afgeblazen. In plaats van paneldiscussies en flitsende onthullingen bestond de E3 dit jaar voornamelijk uit het presenteren van games in verschillende stadia van ontwikkeling met behulp van gametrailers. Het probleem is echter dat je trailer moet opvallen tussen tientallen andere trailers. D&D: Dark Alliance lost dit op door de trailer van commentaar te voorzien door niemand minder dan Jemaine Clement, de Nieuw-Zeelandse creatieve duizendpoot bekend van onder andere Flight of the Conchords, Legion en What We Do in the Shadows. Zijn herkenbare droge humor en karakteristieke stem maken deze short dan ook een waar genoegen voor zowel de gamers als de niet-gamers onder ons.