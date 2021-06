Over een paar dagen is sinds lang tijd het eindelijk weer mogelijk om films te kijken in de bioscoop! En dat er daadwerkelijk nog bioscopen zijn om te bezoeken, is mede dankzij Cineville en een groot deel van de filmliefhebbers die pashoudende inwoners zijn van deze filmmetropolis. Gedurende de bioscooplockdown heeft Cineville onze favoriete filmhuizen financieel gesteund, dankzij de pashouders die in grote getale hun lidmaatschap door hebben laten lopen en zo de steun wisten te bekostigen. In de tussentijd lanceerde Cineville het platform Vitamine Cineville, waarop je in je eigen thuisbioscoop je filmliefde warm kon houden. Vitamine Cineville blijft voorlopig nog actief waardoor je zowel binnen als buitenshuis weer van films kan genieten en als dank voor alle filmliefde zetten we in de Cine Short een film van Noël Loozen in de spotlights. Drama is een film uit een drieluik gemaakt voor het tienjarig bestaan van Cineville in 2019: vorig jaar hebben we Hitte uit deze reeks al langs laten komen. Bij deze dus hartelijke dankwensen aan Cineville en alle gulle pashouders!