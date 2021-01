Op het eerste gezicht lijkt het alsof de Cine Short van vandaag vastloopt als je hem afspeelt, maar vrees niet, dat hoort er allemaal bij! Dont Know What van de Oostenrijkse animator/curator/kunstenaar Thomas Renoldner is een experimentele film die bestaat uit een enkele take die door Renoldner ambachtelijk gefileerd en wederom in elkaar gedraaid is. De montage duurde drie jaar, maar de resulterende film heeft al een wagonlading aan prijzen binnen gesleept, waaronder een Annie en prijzen op filmfestivals als Annecy en het Kaboom Animation Festival.