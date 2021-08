De strip Boerke van de Gentse stripmaker Pieter De Poortere debuteerde twintig jaar geleden en het eerste album werd meteen bekroond met de prijs voor beste Nederlandstalige strip van 2001. Inmiddels zijn er een dozijn albums verschenen en in 2014 begonnen de eerste geruchten over animatiefilms gebaseerd op de strip. In het afgelopen jaar zijn die eindelijk uitgekomen onder de internationale titel Dickie. Adult Swim maakte 52 afleveringen, waarvan een aantal op YouTube terug te vinden zijn. Waaronder de Cine Short van vandaag, een parodie op de Lord of the Rings-films. Op YouTube vind je tevens een Boerke Star Wars-parodie en vijf andere afleveringen.