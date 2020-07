Het is juli en dat betekent dat de zomervakanties eraan zitten te komen. De invulling daarvan zal voor velen dit jaar wat anders zijn dan in andere jaren, maar wie in elk geval vast een beetje in de stemming wil komen, kan terecht bij de korte film Détour van de Franse filmmaker Michel Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Be Kind Rewind).

In Détour vertrekt een gezin in hun turquoise busje naar hun vakantiebestemming. Nog amper de straat uit begint het ‘zijn we er bijna?’ van de kinderen al. Een paar flinke drempels later valt de driewieler van de jongste van het fietsenrek, zonder dat het gezin het door heeft. Maar het rode fietsje met roze wieltjes is niet van plan dan maar thuis te blijven en gaat eigenstandig achter het gezin aan. Het korte filmpje, volledig geschoten met een iPhone, volgt de driewieler op zijn tocht door Frankrijk. Langs snelwegen en door sloten. Détour heeft de charmante knutselkneuterigheid die Gondry zo eigen is en roept met zijn fantasierijkheid het gevoel op van die zomervakanties uit je kindertijd waarin alles mogelijk leek.