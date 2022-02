Deep Love is een veelvuldig bekroonde animatiefilm van de Oekraïnse regisseur Mykyta Lyskov en tevens de Cine Short van vandaag. In deze absurdistische geanimeerde short toont Lyshov surrealistische taferelen en bizarre transformaties in een grillige stijl. In deze barre tijden kan het geen kwaad om wat extra liefde oostwaarts te sturen.