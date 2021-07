Dat er überhaupt films zijn gemaakt over de grof gebekte, gewelddadige en intertekstuele antiheld Deadpool is te danken aan de onvermoeibare inzet van Ryan Reynolds, die hemel en aarde heeft bewogen om zijn droomrol werkelijkheid te zien worden. Ondanks de obstakels die op werden geworpen door Fox speelde Reynolds twee keer de rol voordat de studio werd opgeslokt door het immer groeiende Disney. Een derde Deadpool-film zit in de planning, maar wanneer die zal verschijnen staat nog niet vast. Het onofficiële Marvel-debuut van Deadpool is dus deze YouTube reactie-video waarin Deadpool samen met de goedmoedige rots-alien Korg (wederom vertolkt door Taika Waititi) reageert op de trailer van Free Guy, een blockbuster met zowel Reynolds als Waititi. Deze short past naadloos in een lange traditie van viral marketing-stunts door Reynolds: fans vinden het hilarisch, anderen zien het als een teken van de komende marketing-Apocalyps.